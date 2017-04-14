Российская "Новая газета" обвиняет руководство Чечни в угрозах в свой адрес

14.04.2017, 10:41

Редакция "Новой газеты" обвинила руководство Чечни в угрозах в свой адрес и попытках запугать журналистов в связи с публикацией о притеснении сексуальных меньшинств в республике. Об этом говорится в специальном реакционном заявлении.

"Новая газета" сообщает, что 3 апреля в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей духовенства и лидеров общественного мнения Чечни. По официальным данным, в собрании приняли участие 15 тысяч человек. На этом собрании Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и назвал ее сотрудников "врагами нашей веры и нашей родины".

"Новая газета" пишет, что по результатам этого собрания была принята резолюция, один из пунктов которой прямо призывает к насилию над журналистами издания.

"Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности", - говорится в резолюции.

"Новая газета" отмечает, что уровень насилия в Чечне за последние три года резко возрос и это прямым образом связано с отсутствием полноценного расследования убийства Бориса Немцова, которое, по сути, сошло с рук заказчикам этого преступления. Безнаказанность именно за это преступление породила их полную уверенность в собственной неуязвимости.

1 апреля "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Редакции известны имена троих погибших, а также известно, что убитых людей гораздо больше. Внесудебные расправы, так называемые "убийства чести", вершат и родственники жертв, пишет "Новая газета". Об этом сообщает "Радио Свобода".