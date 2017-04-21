Нацсовет разрешил ретранслировать три иностранных канала

21.04.2017, 16:13

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение внести латвийский и итальянский развлекательные телеканалы Sea TV и Тele 5, а также хорватский спортивный телеканал Fight Channel World НD в список ретрансляции. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацсовете сообщили, что на телеканале Sea TV, зарегистрированном в Латвии, транслируются передачи преимущественно на морскую тематику. Языки вещания - английский и русский, объем вещания - 24 часа в сутки.

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Хорватский Fight Channel World НD является спортивным телеканалом. Язык вещания - английский, объем вещания - 24 часа в сутки.

Телеканал Тele 5, зарегистрированный в Италии, является развлекательным с фильмопоказом. Язык программ - польский, объем вещания - 24 часа. В программе телеканала имеются фильмы эротического содержания, однако транслируются в положенное время.

Кроме этого, на данный момент "Перечень иностранных программ" насчитывает 161 иностранный телеканал. Об этом сообщает BBC Украинская служба.