Кистион: Законопроект о реформе НАК "Нафтогаз Украины" будет вынесен на рассмотрение правительства в ближайшее время

14.04.2017, 15:27

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство" в ближайшее время планируется рассмотреть на заседании Кабинета Министров и направить в Верховную Раду.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, который возглавляет рабочую группу по ускорению реформы НАК "Нафтогаз Украины", участниками которой разрабатывался законопроект.

"Рабочая группа разработала законопроект о совершенствовании корпоративного управления государственными компаниями. Сейчас мы с нашими международными партнерами прорабатываем последние вопросы по проекту и уже скоро увидим документ на заседании правительства", - отметил Владимир Кистион.

Он сообщил, что вместе с этим проектом также готовится к рассмотрению Кабмином другой документ - проект распоряжения "Об утверждении Основных принципов осуществления права государственной собственности относительно ПАО НАК "Нафтогаз Украины".

"Кроме законопроекта, который касается не только "Нафтогаза", но и других государственных компаний, мы разработали еще один документ - так называемую "политику собственности" в отношении "Нафтогаза". В нем четко прописаны механизмы корпоративного управления, результаты, которые ожидаются от деятельности компании. Мы планируем, что в правительстве эти два документа - законопроект и проект "политики собственности" - будут рассматриваться пакетом", - отметил вице-премьер-министр.

Владимир Кистион обратил внимание, что оба проекта разрабатывались рабочей группой по вопросам ускорения реформы НАК "Нафтогаз Украины" за постоянного участия представителей международных партнеров.

"Мы долго работали над документами и продолжаем работать, чтобы найти максимальный консенсус в видении и профильных министерств и ЦОИО, и наших международных партнеров - ЕБРР, Всемирного банка, Европейского энергетического сообщества. Но в первую очередь эти документы должны быть направлены в пользу наших граждан и нашего государства", - отметил Владимир Кистион.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.