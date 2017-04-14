В Иерусалиме палестинец зарезал британку

14.04.2017, 16:25

Молодая британка погибла в Иерусалиме в результате нападения мужчины с ножом. Туристка подверглась нападению, когда ехала в трамвае в районе Старого города.

Вагон был переполнен людьми, отмечающими Страстную пятницу и Песах.

Девушку отправили в больницу, где она скончалась от ран.

По данным службы внутренней безопасности Израиля, нападавший - 57-летний палестинец из Восточного Иерусалима.

Местные СМИ сообщают, что он психически нездоров. Его задержали и доставили на допрос.

Ситуация в Израиле обострилась осенью 2015 года. В Иерусалиме и других городах, граничащих с Западным берегом и сектором Газа, палестинцы устроили ряд нападений на израильтян с ножами и огнестрельным оружием. Однако в последние месяцы подобные нападения происходили все реже. Об этом сообщает ВВС.