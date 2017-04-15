В результате взрыва в пригороде сирийского Алеппо погибли 16 беженцев

15.04.2017, 17:49

В пригороде Алеппо, в подконтрольном повстанцам районе Рашидин, произошел взрыв возле автобусов с эвакуированными жителями. Сообщается о 16 погибших беженцах и большом количестве раненых.

По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В автобусах находились жители городов Фуа и Кефрая, осажденных повстанцами с марта 2015 года.

В конце марта повстанцы и правительственная армия договорились между собой об эвакуации 30 тысяч жителей четырех городов: Фуа и Кефрая, осажденных повстанцами, а также Забадани и Мадайя, осажденных правительственной армией.

Осада длится уже два года, все это время в четырех городах более 64 тыс. человек жили почти без еды, воды и медикаментов. В ООН ситуацию в осажденных районах называют катастрофической. Предполагается, что от нехватки еды и воды в этих четырех городах умерли десятки людей.

Незадолго до взрыва в районе Рашидин СМИ сообщали, что на западе Алеппо более 30 часов стоят автобусы с 3,7 тыс. беженцев. Об этом сообщает ВВС.