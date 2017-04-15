Взрывчатка, использованная при атаке в Дортмунде, ведет в бундесвер

15.04.2017, 17:52

Взрывчатое вещество в бомбах, применявшихся для нападения на автобус футбольной команды "Боруссия", вероятно, имеет отношение к немецкой армии. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает издание Die Welt, ссылаясь на источники среди следователей.

Расследованием нападения займется специальное подразделение Федерального ведомства по уголовным делам Pott, в которое будут входить более 100 сотрудников.

Помимо взрывчатки, беспокойство следователей вызывают и использованные военные детонаторы, что указывает на профессиональную подготовку организаторов нападения.

Следователи по-прежнему сомневаются в том, что нападение имеет отношение к исламистским террористическим организациям. После взрывов было обнаружено или получено несколько признательных писем - якобы, как со стороны исламистов, так и со стороны "противников мультикультурности".

По данным источников Die Welt в полиции, не исключены дальнейшие нападения. Особой опасности, как пишет издание, подвергаются посетители футбольных матчей, рок-концертов и других массовых мероприятий.

Возле автобуса футбольного клуба "Боруссии" в Дортмунде вечером 11 апреля, накануне матча с "Монако", взорвались три бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник футбольного клуба Марк Батра и находившийся поблизости полицейский. Об этом сообщает Deutsche Welle.