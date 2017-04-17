В аэропорту Борисполя задержали российского мошенника, которого разыскивал Интерпол

17.04.2017, 11:57

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали вчера гражданина России, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Россиянина, который прилетел авиарейсом "Стамбул-Киев", разыскивали правоохранительные органы РФ с 2016 года. 40-летний гражданин России находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ - мошенничество", - говорится в сообщении.

Задержанного мошенника передали взаимодействующим подразделениям, отметили в пограничной службе.

Ранее в НАБУ заявили, что передали в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Александра Онищенко - Инессы Кадыровой, которая, по версии следствия - соорганизатор так называемой "газовой схемы", вследствие которого интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН.