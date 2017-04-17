Беларусь договорилась с Россией о цене на газ по $129

17.04.2017, 12:56

Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит $129 за тысячу кубометров, в 2019 году - $127 за тысячу кубометров.

Об этом сообщил вице- премьер Беларуси Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 13 апреля в Москве по поставкам в Беларусь российских нефти и газа, сообщает БЕЛТА.

По словам вице-премьера, в Москве подписан протокол с Газпромом, где четко обозначены фиксированные цены на газ для Беларуси на 2017-2019 годы, а также отражены подходы по взаимодействию в газовой сфере в будущем. "В 2018 году цена для газ будет $129 за 1 тыс куб м, вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ, - подчеркнул вице-премьер. - Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная".

"А дальше мы должны до окончания очередного цикла договора, а у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года, подписать на 2018-й и 2019 годы в рамках межправсоглашения соглашение между Беларусью и Газпромом - новый контракт, - добавил вице-премьер.

Семашко отметил, что Беларусь и Россия начнут движение к равным ценам на газ. При этом он напомнил о планах сформировать в рамках ЕАЭС к 1 июля 2019 года - единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - единый рынок газа. Также Владимир Семашко отметил, что формула цены на газ для Беларуси будет привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе России.

Ранее на переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителем России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о предоставлении белорусской стороне нового кредита примерно в $1 млрд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.