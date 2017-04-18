20 миллиардов убытков и почти полсотни дел: в НАБУ рассказали о коррупции на госпредприятиях

18.04.2017, 15:49

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 49 производств по коррупции на государственных предприятиях. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

"Среди более чем трех сотен производств, которые в настоящее время расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях (ГП). В поле зрения детективов находятся 35 государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли", - сообщает антикоррупционное ведомство.

"По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям из-за уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн. Самыми "коррумпированными" являются компании, которые относятся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности, транспортной отрасли", - отмечают в НАБУ.

По состоянию на начало апреля о подозрении в причинении ущерба государственным предприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления по этим делам превышает 1,5 млрд грн. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Отдельно подчеркивается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. Хищение еще почти 0,5 млрд грн удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс в прошлом году получили расследования, связанные с такими компаниями как "Укргазвыдобування", "Запорожьеоблэнерго", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и другие.

"В целом детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным процессам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд грн", - заявили в НАБУ.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства руководства Главного управления ГФС в Киевской области в рамках дела о попытке незаконного возмещения НДС.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, правоохранители предотвратили незаконное возмещение НДС субъектам хозяйствования в сумме 160 млн грн, 100 млн грн из которых уже прошли процедуру согласования в органах фискальной службы". Об этом сообщает УНИАН.