Операция против "янтарной мафии" в Ривненской области

18.04.2017, 15:52

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что операция по ликвидации "янтарной мафии" в Ривненской области продолжается. Об этом он заявил во время брифинга в Ривненской обл., сообщает пресс-служба ГПУ.

Луценко заявил, что прокуратура расследует создание и деятельность преступной организации с целью получения организаторами неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление добычи янтаря-сырца.

"К сожалению, я не могу сказать, что и операция окончательно покончила с "янтарной мафией". На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается", - отметил Луценко.

Луценко сообщил, что за время осуществления досудебного расследования было проведено 183 обыска, в ходе которых выявлено наличные, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добычи янтаря, черновую бухгалтерию и схему распределения средств; проведено более 200 негласных следственных (розыскных) действий.

Луценко сообщил, что среди подозреваемых, которые знакомятся с материалами производства, - уже бывший заместитель прокурора Ровенской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры Ровенской области, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры Ровенской области, бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления УМВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Ровенской области, которая сейчас отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

На Ровенщине в селе Золотое Дубровицкого района полиция задержала контрабанду янтаря, которую в своем автомобиле перевозил 23-летний житель Ровно. Отмечается, что патрульные полицейские остановили автомобиль "Daewoo Lanos" и в багажнике обнаружили мешок, в котором находилось "солнечное" камни. Янтарь, который весил более 55 кг, следственно-оперативная группа изъяла для проведения в дальнейшем экспертизы. Об этом сообщает УНИАН.