Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге не признал вину

18.04.2017, 16:45

Один из предполагаемых организаторов взрыва в петербургском метро Аброр Азимов заявил, что не причастен к случившемуся. Такое заявление он сделал на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Заявление Азимова противоречит словам его адвоката. Тот сказал журналистам перед заседанием, что его подзащитный полностью признал вину и не отрицает своего участия в преступлении."Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву - я такого не говорил", - сказал Азимов на заседании.

ФСБ задержала Аброра Азимова во вторник, 17 апреля, в Одинцовском районе Московской области. По данным российских спецслужб, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова", который привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда метро.

На видеокадрах захвата сотрудники ФСБ изымают у подозреваемого пистолет Макарова с патронами.

По данным пресс-службы ФСБ, Азимов родился в 1990 году в центральноазиатской стране, которую напрямую ведомство в своем пресс-релизе не называло.

Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что в 2008 году Азимов получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, где постоянно проживал и работал, изредка выезжая на родину в Джалал-Абадскую область. Взрыв в метро и мигранты из Центральной Азии: корни радикализации Учительница смертника в метро: "Он был чувствительным мальчиком"

З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.

Следователи полагают, что Акбаржон Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы. Об этом сообщает BBC Русская служба.