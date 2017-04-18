Запасы антрацитового угля на ТЭС сократились еще на 7%

18.04.2017, 17:01

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 11 по 18 апреля текущего года сократились на 7,2% - до 365,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом запасы угля газовой марки увеличились на 5,6% - до 1,490 миллиона тонн с 1,411 миллиона тонн.В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю увеличились на 2,8% - до 1,856 миллиона тонн.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с не подконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.