Запорожская АЭС подключила к работе энергоблок No6

19.04.2017, 10:23

Запорожская атомная электростанция (Энергодар, Запорожская область) в 23:08 18 апреля подключила энергоблок No6 к сети, при этом в 19:52 того же дня он был отключен от сети действием автоматики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.

Причина отключения блока действием автоматики - замечания к работе подстанции "Днепровская".

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков, cуммарная мощность генераторов составляет 4 400 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно- защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

18 апреля на Запорожской АЭС автоматика отключила энергоблок No6. Об этом сообщают "Українські Новини".