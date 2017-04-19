Раскрыта крупная сеть распространения детского порно через WhatsApp

19.04.2017, 13:26

Сеть распространения детской порнографии через мобильное приложение WhatsApp демонтировала испанская полиция в сотрудничестве с Европолом и Интерполом.

Выявлено более 130 подозреваемых в Латинской Америке и Европе. По обвинению в распространении детского порно арестованы 39 человек в 18 странах.

Среди подозреваемых - пользователи, но также и авторы видео и фотографий сексуального насилия над детьми в возрасте до 8-ми лет. Самым маленьким всего несколько месяцев. Об этом сообщает EuroNews.