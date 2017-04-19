В Киеве обстреляли частный дом

19.04.2017, 16:58

В Киеве на ул. Крутая в Дарницком районе на частном дворе выстрелили в металлопластиковое окно дома. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. Во вторник вечером в полицию обратился 39-летний владелец дома, который рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрелы и разбития стекла. В своем окне он заметил отверстие.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, изъяла два пыжа-амортизатора и дробь. К осмотру привлекли кинолога со служебной собакой.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для выяснения мотивов совершения преступления.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала киевлянина за ложное сообщение о минировании Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ