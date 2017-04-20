Интерпол объявил в розыск бывших руководителей СК "Оранта"

20.04.2017, 15:19

Интерпол по просьбе Украины объявил в международный розыск бывшего председателя наблюдательного совета страховой компании "Оранта" Олега Спилку и бывшего члена наблюдательного совета Александра Тыминского.

Об этом сообщили в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы крупнейшего акционера "Оранты" БТА Банка (Казахстан).

Их обвиняют в хищении имущества НАСК "Оранта" на сумму более 10 млн долларов, сообщают "Украинские Новости".

По материалам уголовного производства, в 2008 году по организованной подозреваемыми схеме состоялась передача подконтрольной им фирме прав на товарные знаки СК "Оранта".

Цена сделки составила 6 млн гривен. Через два месяца те же знаки передали "Оранте" в аренду сроком на 5 лет, за что страховая компания заплатила более 65 млн гривен, говорится в сообщении юридической фирмы.

Олега Спилку и Александра Тыминского уволили из наблюдательного совета СК "Оранта" в декабре 2014 года. Об этом сообщает BBC Украинская служба.