Полиция закрыла дело о смерти Cеменюк-Самсоненко

20.04.2017, 15:43

Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом 20 апреля "Українським новинам" сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление. Правоохранители установили, что это было самоубийство. По словам Жуковича, дело было закрыто в апреле.

Как сообщалось, экс-главу Фонда госимущества В.Семенюк-Самсоненко нашли мертвой в своем доме вечером 27 августа 2014.

Было открыто уголовное производство по факту ее гибели по статье "умышленное убийство". Однако предварительной причиной смерти называли самоубийство. Об этом сообщает "Українська правда".