В Бахмуте полицейские задержали диверсионную группу боевиков, которая похищала людей и хранила арсенал оружия

22.04.2017, 12:16

В городе Бахмут Донецкой области полицейские разоблачили и задержали двух боевиков, которые действовали под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Кроме того, по месту проживания одного из них, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, изъят схрон оружия и боеприпасов - 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3400 патронов и военную амуницию.

"Он был закопан во дворе под хозяйственным строением. Изъято - 8 реактивных огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 4 магазин к ним, а также 2 ящика патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм - 3480 штук", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что с апреля по июнь 2014 года боевики под руководством жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1-го армейского корпуса ДНР", совершали на территории Области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили.

По информации, "куратор" наемников с позывным "Отшельник" 1964 года рождения имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ.

Сегодня по месту проживания одного из участников НВФ в селе Ивановское (Красное) полицейские обнаружили крупный арсенал нелегального оружия.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас с задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ.

Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки. Об этом сообщает УНИАН.