Климкин: Решение Суда ООН приблизило привлечение Кремля к ответственности

22.04.2017, 12:56

Решение Международного Суда ООН по делу "Украина против России" однозначно приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба.

Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно объявленного 19 мая решения Международного суда ООН о частичном удовлетворении запроса Украины о применении временных мер в отношении России, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" однозначно приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба. Оно стало также настоящим ударом для позиций России на мировой арене и поколебало доверие к ней как к постоянному члену Совета безопасности ООН", - заявил он.

П.Климкин подчеркнул, что Украина приветствует решение Международного суда ООН по поддержке иска Украины против России в части нарушения прав человека. "Мы также приветствуем четкое предписание о том, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности в отношении этнических крымских татар и украинцев", - отметил П.Климкин.

При этом министр напомнил, что запрос Украины о применении временных мер по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не был поддержан. "Мы уважаем это решение и понимаем, что требования к уровню доказательной базы в этом деле являются высокими. Признаем, что представленные доказательства для подтверждения сознательного намерения России осуществлять убийства гражданских лиц оказались для суда недостаточными. В то же время важно, что собственно предоставление Россией поддержки боевикам не ставится под сомнение", - пояснил он.

"По моему личному убеждению, тот, кто незаконно направляет регулярные войска, оружие и наемников, полностью осознает, что все это может быть использовано против гражданских лиц в террористических актах", - подчеркнул П.Климкин.

Министр пообещал удвоить усилия для того, чтобы собрать доказательства, необходимые для вынесения решения. "В положенный срок они будут представлены Международному суду", - заверил он.

Глава МИД подчеркнул, что судебное решение только усилило решимость Украины добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на суверенной территории Украины.

"В истории Суда впервые рассматривается дело в отношении террористической деятельности, финансируемой государством. Мы довольны тем, что первичная юрисдикция Международного суда ООН в этой сфере была подтверждена. Убежден, что решение суда по этому делу сохранит жизнь многим гражданским лицам не только в Украине сегодня, но во всем мире в течение следующих десятилетий", - резюмировал П.Климкин.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

12 мая Суд определит дальнейшие шаги в рассмотрении дела "Украина против России".

ИЦ "ЭЛВИСТИ".