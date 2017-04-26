Сегодня в Украине отмечают годовщину Чернобыльской катастрофы

26.04.2017, 10:15

Сегодня, 26 апреля, в Украине чтят память погибших во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день 31 год назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС на севере Украины произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики

В результате взрыва 26 апреля 1986 года 4-й реактор Чернобыльской АЭС был полностью разрушен. Выброшенные из разрушенного реактора в атмосферу продукты деления ядерного топлива были разнесены воздушными потоками на значительные территории, вызвав их радиоактивное загрязнение не только вблизи АЭС, но и за сотни и даже тысячи километров от места аварии. Радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран.

Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а еще 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Украины, Белоруссии и России, из них были переселены почти 404 тысячи человек.

Катастрофа считается наибольшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Чернобыльская АЭС полностью прекратила работу в 2000 году. Вокруг места аварии была создана 30-километровая зона отчуждения, которая существует и по сей день.

Сегодня, 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, во всем мире впервые отмечается День памяти жертв техногенной трагедии. Об установлении дня памяти говорится в резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая была принята в декабре 2016 года.

По случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС на территории станции проходят памятные мероприятия, в которых принимают участие Президент Украины Петр Порошенко и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси", - сообщает пресс-служба Президента Украины.

В Киеве сегодня, 26 апреля, пройдут памятные мероприятия. Состоятся церемонии возложения цветов к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" на территории Мемориального комплекса жертвам Чернобыльской катастрофы, при участии руководства государства и Киевской городской государственной администрации.

У памятного знака мемориала жертвам Чернобыльской катастрофы "Круг памяти", "Курган Могила" Святейший Патриарх Киевской и всей Руси-Украины Филарет проведет поминальную панихиду по погибшим и умершим участникам ликвидации аварии на ЧАЭС при участии руководства Шевченковской РГА, депутатов районного и Киевсовета, участников и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, военнослужащих, вдов умерших ликвидаторов и других киевлян.

На территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля в Шевченковском районе состоится митинг-реквием по случаю чествования памяти пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

В Дарницком районе состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку "Жертвам ядерных катастроф" и поминальный молебен в память жертв Чернобыльской катастрофы.

К ноябрю 1986 года над разрушенным взрывом энергоблоком возвели объект "Укрытие", срок службы которого составлял 30 лет. В 2012 году было начато строительство нового укрытия. Строительные работы по возведению нового 110-метрового купола велись на протяжении 4-х лет.

29 ноября 2016 года разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции полностью накрыли самой большой в мире надвижной аркой. После этого специалисты начали работы по демонтажу нестабильных конструкций старого саркофага и поврежденного реакторного отделения. Эти работы планируют завершить к 2023 году.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".