На Львовщине следователя полиции поймали на взятке

23.04.2017, 10:48

Прокуратурой Львовской области совместно с работниками УСБ во Львовской области на взятке задержан следователь одного из районных отделов полиции ГУ НП.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, следователь требовал и получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США у ранее судимого гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу. Сарган уточнила, что он требовал деньги в долларах, а взял в гривнах.

В настоящее время следователями прокуратуры указанному работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает "Українська правда".