Под Запорожьем прогремел взрыв: есть пострадавшие

23.04.2017, 12:59

В Акимовке Запорожской области двое молодых людей бросили в костер взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Оба парня находятся в больнице, один из них - в реанимации.

Об этом сообщает местное издание 061.ua со ссылкой на руководителя пресс- службы областного управления Нацполиции Екатерину Людвик.

"Инцидент произошел примерно в 19:30 (22 апреля, - ред.). Как стало известно, двое парней, 1994 и 1998 годов рождения, искали металл. Найденные предметы они бросили в огонь для выжигания. После этого произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Как стало известно изданию из собственных источников, парень 1998 года рождения от испуга сбежал с места происшествия.

Спустя некоторое время, сам обратился за помощью к медикам. Сейчас он находится в хирургическом отделении районной больницы.

Второго парня с множественными осколочными ранениями лица доставили в реанимацию.

"На данный момент оба пострадавших живы. Полиция расследует случившееся происшествие и классифицирует взорвавшийся предмет. Была ли это мина, или граната - установит экспертиза", - отмечается в сообщении. Об этом сообщают Подробности.ua.