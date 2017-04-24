Российские хакеры взломали почту Минобороны Дании

24.04.2017, 12:14

Хакеры два года пользовались прорехами в безопасности электронных ящиков сотрудников Минобороны Дании. Министр обороны страны заявил, что взломщики были хорошо организованы и связаны с российскими властями.

Российские хакеры два года получали информацию из не имевших достаточной степени защиты электронных почтовых ящиков сотрудников министерства обороны Дании. Об этом говорится в докладе датских спецслужб, который в воскресенье, 23 апреля, цитирует старейшая датская газета Berlingske. Взлом ящиков происходил в 2015 и 2016 годах.

"Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, делающие взломы ради развлечения. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", - заявил после ознакомления с докладом министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

В газете приводятся данные, что хакерская группа, стоящая за атаками на минобороны Дании, - это подконтрольная российским властям группа Fancy Bear. Именно ее обвиняют во взломе серверов Демократической партии во время предвыборной кампании в США.

"Информация, выуженная из почтовых ящиков, может служить целям вербовки, шантажа или дальнейших разведывательных действий", цитирует газета доклад спецслужб. В настоящее время "дыры" в системах безопасности залатаны, отмечает издание. Об этом сообщает Deutsche Welle.