24.04.2017, 12:18

В Киеве возле посольства Литовской Республики неизвестные бросили дымовую шашку. Правда само здание дипломатического учреждения не пострадало. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Известно, что инцидент случился в ночь на понедельник, 24 апреля, в Печерском районе Киева.

На место инцидента сразу выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Возле здания правоохранители также нашли пустой корпус гранаты "Ф- 1".

В посольстве Литвы в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", заявили, что зданию не был нанесен ущерб.

29 марта неизвестные обстреляли здание Генерального консульства Польши в Луцке. После этого все консульства Польши в Украине на некоторое время прекратили свою работу. Об этом сообщает Телеканал новин "24".