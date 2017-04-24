Главой набсовета "Нафтогаза Украины" стал Пол Уорвик

24.04.2017, 18:09

Пол Уорвик был избран главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 21 апреля 2017 года. Такую информацию компания раскрыла для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее Уорвик занимал должность заместителя главы НС "Нафтогаза", был независимым членом совета.

Набсовет НАКа на заседании одобрил отставку главы совета Юлии Ковалив.

6 апреля члены наблюдательного совета "Нафтогаза" пригрозили отставкой. При этом Юлия Ковалив, а также иностранцы Пол Уорвик, Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, в своем обращении к вице-премьеру Владимиру Кистиону выдвинули условия, при которых готовы продолжить работу в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".