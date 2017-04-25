Украина прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганщины

25.04.2017, 09:59

Этой ночью "Укрэнерго" полностью прекратило энергоснабжение временно неконтролируемых территорий Луганской области.

Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы государственной компании - оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение временно неконтролируемых территорий Луганской области", - написал он.

Ранее Кабмин принял постановление No263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию "Луганское энергетическое объединение" поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти. По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 миллионов гривень.

20 апреля текущего года генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля. Об этом сообщает УНИАН.