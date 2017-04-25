Боевики заявляют о восстановлении электроснабжения части Луганска

25.04.2017, 10:16

Боевики заявляют о восстановлении электроснабжения большей части районов Луганска. Об этом сообщает одно из изданий боевиков.

Сообщается, что подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов менее чем через час после отключения. "По состоянию на 01:00 электричества нет только на южных кварталах", - отмечается в сообщении.

Также уточняют, что подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.

Кабмин принял постановление No263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию "Луганское энергетическое объединение" поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты.

При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти.

По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 миллионов гривень. Об этом сообщает УНИАН.