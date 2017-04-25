СБУ в Киевской области задержала банду рэкетиров

25.04.2017, 16:11

Банду рэкетиров, которые систематически вымогали деньги у представителей малого бизнеса, задержала в Борисполе Киевской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Угрожая предпринимателям расправой, злоумышленники ежемесячно сдирали с жертв от четырехсот до двух тысяч долларов США в зависимости от размера бизнеса", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали трех вымогателей - бывших осужденных - во время получения очередной дани от одного из предпринимателей.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Ранее СБУ совместно с прокуратурой задержали членов преступной группировки, которые на протяжении нескольких лет похищали в Одесской области людей ради выкупа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.