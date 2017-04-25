СБУ в Киевской области задержала банду рэкетиров

Банду рэкетиров, которые систематически вымогали деньги у представителей малого бизнеса, задержала в Борисполе Киевской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Угрожая предпринимателям расправой, злоумышленники ежемесячно сдирали с жертв от четырехсот до двух тысяч долларов США в зависимости от размера бизнеса", - сказано в сообщении.
Правоохранители задержали трех вымогателей - бывших осужденных - во время получения очередной дани от одного из предпринимателей.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК.
Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.
Ранее СБУ совместно с прокуратурой задержали членов преступной группировки, которые на протяжении нескольких лет похищали в Одесской области людей ради выкупа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.