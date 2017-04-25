Князев: Преступность в марте выросла по сравнению с 2016 годом

25.04.2017, 16:13

За март этого года в стране совершено в полтора раза больше преступлений, чем в любом другом месяце 2016-го. Об этом сегодня, 25 апреля, на заседании коллегии МВД сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"На протяжении марта этого года было сообщено о подозрении в совершении 19 тысяч преступлений, что в полтора раза больше, чем в любом месяце прошлого года", - сказал он.

При этом Князев отметил, что, согласно результатам социологических исследований, за последние полгода уровень доверия украинцев к полиции возрос с 39% до 44%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.