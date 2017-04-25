Полиция выявила 764 нарушения в использовании бюджетных средств

25.04.2017, 16:19

За 2016 год год сотрудники Нацполиции выявили более 700 преступлений, связанных с неправомерным использованием чиновниками государственных средств. Об этом сегодня, 25 апреля, на заседании коллегии МВД сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Первоочередное внимание полиция уделяет усилению противодействия преступности в экономической сфере. Выявлено 2,5 тысячи уголовных правонарушений в экономической направленности, каждое из которых , а это 764, связаны с использованием бюджетных средств. По этим правонарушениям возмещено 446 млн грн убытков", - сказал он.

По данным, представленным Князевым, за год полицией задокументировано противоправная деятельность 101 руководителя органов власти и государственного управления, 29 руководителей структурных подразделений областных и районных администраций, девять мэров городов и 33 председателей сельских советов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.