В Киеве возле детского сада прогремел взрыв

26.04.2017, 15:57

В Киеве на территории детского сада взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно информации, в полицию позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Он сообщил, что на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.

В ходе проверки было установлено, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал, остались только повреждения на асфальте.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские. Об этом сообщают Подробности.ua.