Под Киевом произошла стрельба с участием чиновника Киевгорстроя

26.04.2017, 16:04

В Василькове Киевской области произошел конфликт со стрельбой, участником которого стал глава наблюдательного совета ПАО Киевгорстрой Владимир Слончак. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители выяснили, что в понедельник, 24 апреля, поздно вечером по дороге из Киева в Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей, после чего заехали на территорию пожарной части Василькова, где устроили "разборки с оружием".

Как отметили в полиции, сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование о степени тяжести полученных телесных повреждений. Оружие и автомобили изъяты правоохранителями.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), что предусматривает до семи лет тюремного заключения.

В то же время Киевгорстрой опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о "покушении" на Слончака и обвинил полицейских в "бездействии".

Сам глава набсовета заявил о "бездействии полиции" во время конфликта: по его словам, инцидент происходил "прямо на глазах" у правоохранителей, однако последние якобы не сразу вмешались в ситуацию.

Кроме того, в Киевгорстрое утверждают, что найденного при обыске у злоумышленников огнестрельного оружия среди вещественных доказательств позднее якобы "не оказалось". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.