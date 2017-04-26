СБУ: Боевики ЛНР/ДНР получали выплаты из бюджета Украины

26.04.2017, 16:57

В Харьковской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцев с временно оккупированных террористами территорий. Среди них были и сами боевики ЛНР/ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, противоправный бизнес организовал житель Луганской области вместе с несколькими сообщниками.

Они подыскивали жителей оккупированных территорий, которые хотели получать социальные выплаты от Украины как вынужденные переселенцы, не меняя места проживания.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в схеме были задействованы отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения Харьковского горсовета и областного управления Фонда социального страхования.

В СБУ сообщили, что участники группировки ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, оформляли пожизненные государственные стипендии и другие социальные выплаты.

Оформление одного человека стоило в среднем более 7 тысяч гривень.

По информации спецслужбы, среди псевдопереселенцев, которые противоправно получали выплаты из госбюджета, были участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР и ЛНР.

Согласно сообщению, во время обысков в Харькове по месту жительства организаторов группировки, в помещениях государственных учреждений и органах местного самоуправления оперативники СБУ изъяли ксерокопии документов более чем двух тысяч переселенцев.

Правоохранители также обнаружили около ста банковских карт, крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистскую символику.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК. Действия госслужащих будут квалифицированы в рамках особого производства, отметили в СБУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.