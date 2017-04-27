В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв

27.04.2017, 09:54

Мощный взрыв раздался в четверг утром в районе международного аэропорта Дамаска. По словам очевидцев, взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия.

Причины и последствия инцидента пока неизвестны. Сообщается также о сильном пожаре.

Как передает подконтрольный проиранскому движению "Хезболла" ливанский телеканал "Аль-Манар", взорвались хранилища топлива и склады близ аэропорта.

Вероятной причиной взрыва стал удар израильской авиации, утверждает "Аль- Манар".

По информации ливанского телеканала, взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет.

Израильские СМИ сообщают, что в районе аэропорта взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики "Хезболлы". Об этом сообщает BBC Украинская служба.