В Ривненской области возле военного склада с горючим произошел взрыв

27.04.2017, 13:39

Возле военного склада с горючим в Ривненской области неизвестные бросили взрывоопасный предмет.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, сегодня около 10.20 в районе расположения склада горючего Тыла Вооруженных сил Украины в городе Дубно Ривненской области из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался.

При этом отмечается, что в результате взрыва никакие потери или повреждения не нанесены.

"Сейчас охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами", - сообщают в Минобороны.

Ранее под Киевом произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает УНИАН.