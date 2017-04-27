СБУ: ФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины

27.04.2017, 15:50

Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

Об этом заявил начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге 27 апреля.

По его словам, соответствующее программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о которых владельцы-клиенты могли и не знать.

26 апреля в восьми компаниях провели обыски в рамках операции по выявлению такого ПО, в частности в компаниях "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

"Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, с помощью которого осуществляется отдаленный контроль и снятие информации", - сказал Ткачук.

По данным СБУ, приблизительно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года использование этого программного продукта запрещено, потому что его признали специальным техническим средством.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что компания- разработчик этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - сказал Ткачук.

После обысков в 8 компаниях обнаружены доказательства того, что "более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", но СБУ не изымала все компьютеры.

В компании "Укргазвидобування" изъяли 1 сервер и 5 клиентских машин, а в "Dragon Capital" изъяли 1 сервер и 3 клиентских компьютера. Этого достаточно, чтобы назначить экспертизы, сказал Ткачук. Об этом сообщает "Українська правда".