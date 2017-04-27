В столице задержали на взятке главу комиссии Киевского областного совета

27.04.2017, 17:12

Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ поймали на взятке депутата Киевского областного совета, главу постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского облсовета.

Депутат-взяточник требовал от директора одного из предприятий Киевской области $10 тыс. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за принятие всех зависящих от него мер по принятию этого решения на сессии Киевского облсовета.

Злоумышленник задержан после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме $6 тыс. и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению специального разрешения на пользование недрами.

Сейчас в помещении Киевского областного совета и по месту жительства взяточника проводятся обыски. Об этом сообщает Сегодня.ua.