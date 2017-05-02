Система ПРО в Южной Корее приведена в состояние готовности

02.05.2017, 11:54

Американская система противоракетной обороны HAAD в Южной Корее приведена в состояние готовности, сообщило американское военное командование в Южной Корее сегодня, 2 мая. Представитель командования Роб Мэннинг сказал, что эта система способна перехватывать северокорейские ракеты и обеспечить защиту Южной Кореи.

На прошлой неделе США, невзирая на критику со стороны Китая и России, приступили к сборке THAAD и поставили в Южную Корею контейнеры с компонентами системы ПРО. Против развертывания THAAD протестовали также сотни местных жителей и активисты гражданских групп.

Ранее Южная Корея сообщала, что система THAAD будет развернута лишь к концу года. Ситуация в регионе резко обострилась в связи с тем, что Северная Корея провела с прошлого года два атомных теста и многочисленные ракетные испытания.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) способна перехватывать ракеты малой и средней дальности. Противоракеты THAAD не оснащены боеголовками и уничтожают вражеские ракеты путем лобового столкновения. Это может происходить и за пределами земной атмосферы на высоте до 150 километров. Об этом сообщает Deutsche Welle.

