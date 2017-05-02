WP: Воевавший за сепаратистов в Украине американец принят в армию США, начато расследование

02.05.2017, 12:59

Американец, сражавшийся на стороне пророссийских сепаратистов в Украине и принимавший участие в работе ультраправых политических организаций в Европе, недавно прошел курс военной подготовки и в настоящее время служит в американской пехотной дивизии на Гавайях. Об этом сообщила газета Washington Post.

Ссылаясь на источники в Армии США и другие данные, газета пишет, что 29- летний Гийом Кювелье в январе был направлен на курс молодого бойца на базе Форт-Беннинг в Джорджии, по завершении которого он стал пехотинцем.

В короткой беседе с корреспондентом Washington Post Кювелье подтвердил, что проходит действительную службу в Армии США.

Учитывая его хорошо задокументированную историю отстаивания ультраправых взглядов и его участие в вооруженной группировке, поддерживаемой противником США, прием Кювелье на службу в американскую армию вызывает вопросы о процессе вербовки новобранцев и тщательности проверок, проводимых перед поступлением на службу.

Кювелье родился и вырос во Франции и является обладателем французского и американского гражданства. Он провел несколько лет в среде французских ультранационалистов, прежде чем в 2014 году направился на восток Украины, где взял в руки автомат Калашникова. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях, документальный фильм с его участием и рассказы знавших его людей, пишет Washington Post.

После запроса Washington Post военное ведомство "начало расследование, чтобы удостовериться, что процесс поступления на службу данного человека отвечал всем требуемым стандартам и процедурам", сообщила в электронном письме представитель командования по набору новобранцев Армии США Келли Бланд.

В Украине Кювелье, также известный как Ленорман, сражался на стороне пользующейся поддержкой России "Донецкой народной республики" - сепаратистского формирования, находящегося под санкциями США и объявленного террористической организацией правительством в Киеве, отмечает газета.

Служба Кювелье на стороне сепаратистов, как представляется, являлась прямым нарушением указа Президента США, подписанного в марте 2014 года, который был применен к "ДНР" в июне того же года, указывает Washington Post.

Указ запрещает американским гражданам оказывать какую-либо помощь в виде "денежных средств, товаров или услуг" лицам и организациям, попавшим под санкции, что открывает возможность для возможного судебного преследования Кювелье федеральными властями. Об этом сообщает "Голос Америки".