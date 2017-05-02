Сводные данные штаба АТО на 2 мая

02.05.2017, 14:43

На Луганском направлении основной "горячей точкой" вчера было Крымское, где противник дважды нарушил режим тишины. Один из обстрелов был минометным, причем достаточно мощным: противник выпустил по нашим позициям около 20 мин. Также вражеские провокации произошли в других местах: 3 - в Станично-Луганском районе, 1 - в Попаснянском районе. Практически всегда боевики открывали огонь в темное время суток. Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 6 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге по-прежнему неспокойно. Вражеские обстрелы начались с самого утра, и значительно усилились вечером, когда противник ввел в действие бронетехнику и минометы. В Зайцево и Верхнеторецком враг также применял тяжелое вооружение.

Очень беспокойно вчера было в Авдеевке. Боевые действия вчера развернулись после 17 часов, и почти не прекращались до полуночи. Противник несколько раз открывал огонь из минометов, причем с трех разных направлений.

На соседней позиции "Шахта Бутовка" произошел один вражеский обстрел, причем утром, после чего было спокойно. В Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 80 мин.

На Мариупольском направлении противник несколько активизировался в Марьинском районе. Кроме краткосрочных минометных обстрелов (во время которых боевики выпускают несколько мин, а затем убегают, опасаясь ответного огня), произошел ряд вражеских провокаций с применением легкого вооружения, а также бронетехники. Это было во второй половине дня.

На юге ситуация неизменна. Противник, как и раньше, открывает огонь практически по каждому нашему опорному пункту, применяя широкий спектр вооружений - от снайперских винтовок до минометов. Больше всего вчера досталось Павлополю и Гнутово (всего 15 обстрелов, это самые высокие показатели по всему фронту за вчера).

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, в том числе 6 - из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 30 мин.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения. Основные потери вчера мы понесли в Луганском - 3 раненых. Еще один воин ранен на позиции "Шахта Бутовка".

По информации ГУР МОУ, удалось идентифицировать еще одного погибшего боевика российского происхождения. Это Рафаэль Шарифулин из состава так называемой "4-й бригады" российско-оккупационных войск на Луганском направлении. Вчера российские пограничники задержали на границе между Россией и оккупированными территориями Украины груз с гробом убитого оккупанта. Это сделано для того, чтобы как можно лучше замаскировать российский кровавый след на Донбассе.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.