СМИ: В Сирии погиб ещё один российский военнослужащий-контрактник

03.05.2017, 13:48

В городе Братске Иркутской области 3 мая простятся с погибшим в Сирии 24-летним Богданом Деревицким. Об этом сообщает местная телерадиокомпания "Братск".

Обстоятельства гибели военнослужащего, который находился в армии по контракту, неизвестны. Официального подтверждения этой информации нет.

В этот же день в Екатеринбурге состоятся похороны военного советника Алексея Бучельникова, погибшего в Сирии при обстреле снайпером. 2 мая о гибели Бучельникова сообщило Министерство обороны России. Посмертно он представлен к государственной награде.

По данным Министерства обороны России, всего с начала операции в Сирии, с сентября 2015 года, погибли около 30 российских военнослужащих. Согласно данным, собранным Reuters, официальная статистика занижена, по меньшей мере, в 4 раза. В российском оборонном ведомстве опровергают эту информацию. Об этом сообщает "Радио Свобода".