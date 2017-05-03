Лысенко: В Новоайдарском и Попаснянском районах возросло количество обстрелов из тяжёлого вооружения

03.05.2017, 14:06

Вчера, 2 мая, резко возросло количество обстрелов из тяжёлого вооружения в Новоайдарском и Попаснянском районах, на Луганском направлении. "Всего было выпущено более 50 мин различных калибров. Основными "горячими точками" традиционно были Крымское и Новозвановка, именно там было зафиксировано наибольшее количество вражеских обстрелов", - сообщил полковник Андрей Лысенко, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Кроме того, боевики дважды нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе. Всего вчера на Луганском направлении произошло 18 обстрелов, из них 13 - из тяжёлого вооружения.

На Донецком направлении ситуация также обострилась. "Вчера активные боевые действия велись на Светлодарской дуге, в Зайцево и Авдеевке, причём, в отличии от Луганского направления, интенсивность миномётных обстрелов в несколько раз выше. Боевики выпустили около 180 мин", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО. В Авдеевке в результате обстрелов снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Отдельные вооружённые провокации произошли вблизи Донецкого аэропорта. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов со стороны боевиков, из них 12 - из тяжёлого вооружения.

На Мариупольском направлении боевики нарушили режим тишины 30 раз.

Большинство обстрелов приходится на южный участок линии столкновения. Тяжёлое вооружение применяли в Красногоровке, Славном, Гнутово и Водяном, при этом выпустили около 25 мин. Большинство обстрелов произошли в вечерние часы.

За прошедшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 7 - получили ранения. "Наибольшие потери приходятся на Авдеевку - 1 погибший и 3 раненых воинов", - добавил Андрей Лысенко.

Спикер Минобороны по вопросам АТО также сообщил, что в Широкино обнаружили две установленные противопехотные мины направленного действия МОН-50 российского производства. По заключению специалистов, боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.