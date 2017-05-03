США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman

03.05.2017, 14:12

Межконтинентальная баллистическая ракета, способная доставить атомную бомбу в другую часть света, была запущена в среду в Калифорнии на фоне усиления напряженности между США и Северной Кореей.

Ракета Minuteman 3 без боевой части была запущена из шахты на авиабазе Ванденберг в 00:02. Командование глобальных ударов ВВС США сообщило, что ракета доставила боеголовку к цели, которая находилась примерно в 6800 километрах на атолле Кваджалейн в Тихом океане.

Испытание, планирование которого заняло 10 месяцев, стало последней по времени проверкой боеготовности и точности оружейной системы, которая входит в состав ядерных сил США.

Соединенные Штаты располагают примерно 450 такими ракетами, каждая из которых способна поражать цели на расстоянии примерно 13 тысяч километров.

Это был уже второй запуск такого рода за последние семь дней, произведенный с данной базы, расположенной на побережье Центральной Калифорнии. Об этом сообщает "Голос Америки".