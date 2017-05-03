В зоне АТО во время учений погиб украинский военный

03.05.2017, 16:40

На Донбассе, в районе проведения АТО, во время учений прогремел взрыв, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которого выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время транспортировки в медицинское учреждение у парня остановилось сердце.

Врачи военно-мобильного госпиталя пытались спасти жизнь тяжело раненного в больнице, проводя неотложные реанимационные мероприятия, но тщетно.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются, на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и Национальной полиции. Об этом сообщает ТСН.