Штаб АТО уточнил потери украинских военных за 1 мая

04.05.2017, 13:58

Общие потери украинских военных за 1 мая составляют 3 погибших и 4 раненых: 3 погибших и 3 раненых в результате обстрелов в Луганском. "После 17 часов группа украинских военных попала под мощный обстрел в Луганском, в результате чего среди украинских бойцов появились раненые. Во время эвакуации раненого, 3 украинских военных героически погибли. Один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Сейчас украинская сторона прилагает усилия для возвращения тел погибших", - рассказал полковник Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, 9 - получили ранения и травмы.

На Луганском направлении основные боевые действия произошли в районе Попасной и Крымском. В последнем боевики активизировались после 16 часов и сразу перешли к применению минометов. До 21 часов выпустили по украинским позициям более 30 мин. В Попаснянском районе главными горячими точками были Новоалександровка и Троицкое, где боевики широко применяли вооружение на бронетехнике, гранатометы, а также минометы. Еще по одной провокации со стороны боевиков произошло в Лобачевом и Станице Луганской. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении боевики совершили 15 обстрелов, из них - 7 минометных.

На Донецком направлении интенсивность обстрелов со стороны боевиков украинских позиций вчера была меньше, чем сутками ранее. Продолжается противостояние под Авдеевкой, где члены бандформирований открывали огонь в направлении сил АТО в течение всех минувших суток. "На этих рубежах наиболее активным враг был после обеда, когда, после эпизодического применения минометов, выстрелил из танка с юго-западного направления, а также после захода солнца, когда снова начал обстреливать наши опорные пункты из минометов", - рассказал полковник Мотузяник. К вечеру в районе Донецкого аэропорта открывали огонь снайперы боевиков. Бандформирования применяли бронетехнику, гранатометы и периодически минометы. По одному случаю нарушения тишины боевиками произошли на Светлодарской дуге, в Зайцевом и Верхнеторецком. Обстрелы были непродолжительными. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 13 обстрелов со стороны бандформирований, 10 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя, на участке фронта Павлополь - Широкино. В Водяном после 20 часов состоялся получасовой артобстрел со стороны НВФ - выпустили более 30 снарядов. "Неспокойно и на других украинских позициях на юге направления: враждебные минометные обстрелы произошли в Павлополе, Гнутовом и Широкином. Также в последнем вчера утром противник совершил 2 выстрела из переносной реактивной установки "Град-П" (Партизан) по нашему опорному пункту", - отметил спикер МОУ по вопросам АТО. В Марьинском районе боевики активизировались во второй половине суток. Снайперы боевиков обстреляли силы АТО в Новомихайловке, открывали огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в Марьинке, в Красногоровке использовали минометы. Вблизи Докучаевска сохраняют свое присутствие снайперы боевиков, которые утром открывали огонь в направлении украинских позиций в Новотроицком. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 обстрела со стороны боевиков, треть из них - из тяжелого вооружения. По украинским позициям выпустили около 45 мин и более 20 снарядов. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.