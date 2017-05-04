GICHD: Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин

Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин. Об этом сообщает Женевский центр по гуманитарному разминированию (GICHD).
В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию и Стокгольмский международный институт мира (SIPRI) зарегистрировали в Украине 37 случаев взрыва мин со 101 жертвой.
Это на 4% больше, чем в 2015 году, и 24% от общемирового количества жертв, добавляют в организациях.
Взрывчатка - серьезная проблема для региона, в котором уже четвертый год продолжаются боевые действия.
В прошлом году от противотанковых мин погибли 43 человека, 58 травмированы, 69% жертв - военные.
Противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности хозяйства, уничтожают инфраструктуру, создают препятствия работе миссии ОБСЕ и т. д., добавляют в GICHD.
Также в списке стран с большим количеством жертв противотанковых мин - Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан. Об этом сообщает ВВС Украина.