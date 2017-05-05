Минобороны: В военкоматах начинают тестировать электронный реестр военнообязанных

05.05.2017, 12:35

В этом месяце в нескольких военных комиссариатах Украины начнут пилотное внедрение электронного реестра военнообязанных, во время которого будут тестировать систему электронного учета граждан. Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил полковник Максим Праута, спикер Министерства обороны Украины.

"Реестр будет включать данные о пригодных и непригодных к военной службе гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также постоянно обновляемую базу данных призывников, военнообязанных и офицеров", - отметил он. Цель перехода на электронный учет - сделать работу военкоматов более оперативной и удобной.

За основу для реестра взяли базы единого реестра избирателей и Государственной фискальной службы Украины. Доступ к формированию реестра будут иметь только соответствующие должностные лица с помощью специальных электронных ключей. Полномасштабное внедрение электронной системы учета планируют на 2019 год. Работа реестра в тестовом режиме позволит заранее выявить возможные недостатки в программе и исправить их.

Максим Праута сообщил, что для ликвидации последствий пожара на складе в Балаклее выделили около 99 миллионов гривен, из которых 9 миллионов - на разминирование территории. Из резервного фонда госбюджета дополнительно назначено 200 миллионов гривен на восстановление живучести военных складов и арсеналов.

Представитель Минобороны рассказал также, что рекомендации внутренних аудиторов с начала 2017 года насчет проектов договоров закупок Минобороны предупредили убытки на сумму около 145 миллионов гривен. "На сегодняшний день операционные аудиты и предварительный мониторинг рисковых операций Минобороны охватывают 213 пакетов документов на сумму 1 миллиард 717,5 миллиона гривен", - добавил он.

По последним данным, сейчас 81 раненный военнослужащий ВСУ находится на лечении в медицинских учреждениях Минобороны. Еще семь лечатся за границей: трое - в Венгрии, двое - в Португалии и по одному - в Германии и США.

Максим Праута сообщил, что за прошедшую неделю украинские саперы в зоне боевых действий на востоке Украины разминировали 7,5 гектаров местности, при этом нашли и обезвредили 175 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

