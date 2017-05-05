Штаб АТО: За минувшие сутки в результате боевых действий 10 украинских военных получили ранения

05.05.2017, 14:41

На Луганском направлении за прошедшие сутки враг продолжил открывать артиллерийский и минометный огонь по позициям ВСУ, впрочем эти обстрелы были короткими. Боевые действия начались после шести утра, когда боевики осуществили вооруженную провокацию из гранатометов вблизи Троицкого. В дальнейшем горячими точками были Крымское и Новозвановка. В первом враг неоднократно открывал огонь из пулеметов и вооружения БМП, а под вечер совершил один минометный и один артиллерийский обстрел. В Новозвановке оккупанты провели две вооруженные провокации с применением тяжелого вооружения рано утром и еще одну - вечером.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 17 нарушений режима тишины, в том числе 5 - из тяжелого вооружения. Об этом заявил сегодня, 5 мая, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении за прошедшие сутки ситуация оставалась довольно напряженной. Боевики вели минометный огонь средней интенсивности по позициям украинских военнослужащих в районе Светлодарской дуги и Авдеевки, выпустив за сутки около 110 мин на упомянутых рубежах.

В Луганском с полуночи до утра продолжались обстрелы из минометов калибра 120 мм.

Между 10 и 15 часами оккупанты применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие по Авдеевке и позиции "Шахта Бутовка". Вследствие вражеских обстрелов вновь страдают гражданские объекты и мирные жители. В Авдеевке ранены 2 женщины и повреждены 3 дома. После 19 часов по одной вооруженной провокации со стороны боевиков состоялись в Зайцево, Майорске, Новгородском и Верхнеторецком.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 нарушений режима тишины со стороны боевиков, в том числе 9 - с применением минометов.

На Мариупольском направлении как и ранее, боевые действия разворачивались в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Павлополе, где после 18 часов враг провел мощный обстрел из минометов различных калибров и легкого вооружения. Кроме того, враг дважды применял минометы в Марьинке и по одному разу - в Красногоровке и Гнутово. В Марьинке в результате вражеского обстрела были уничтожен старый частный автомобиль.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 25 вооруженных провокаций со стороны оккупантов, в том числе 5 - с применением минометов.

За минувшие сутки в результате боевых погибших в рядах украинских войск нет, однако 10 воинов получили ранения в результате обстрелов. 6 военнослужащих были ранены в районе Луганского, еще 4 - в Павлополе.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.