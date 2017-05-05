Боевики обстреляли больницу в Красногоровке: ранена местная жительница

05.05.2017, 15:34

В результате сегодняшнего обстрела боевиками гибридной армии РФ Красногоровки ранена 57-летняя женщина. Об этом в Facebook сообщил замглавы Нацполиции - начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, террористы обстреляли район городской больницы, в результате чего в здании разбиты несколько окон. Также повреждения получил нежилой частный дом.

"Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.р. Сейчас госпитализирована в больницу", - отметил Аброськин. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.