В территориальных водах Украины Черного моря российский корабль попытался захватить украинское судно

05.05.2017, 15:55

Россияне хотели захватить судно украинских спасателей, но те отказались выполнять требования оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 апреля 2017 года. Во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы и штатных учений вблизи Скадовска Херсонской области, российской корабль пытался захватить украинский спасательный катер.

Впрочем команда украинских спасателей отказалась выполнять противоправные требования россиян, сообщив, что катер находится в территориальных водах Украины.

Команду спасателей планируют отметить наградами за профессионализм. Об этом сообщает Эсспресо TV.